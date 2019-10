Les feux de l'amour - Episode du 14 octobre 2019 - Premières minutes

Victoria réagit très mal en découvrant que Travis l'a trompée. Elle le met à la porte. Le juge requiert une ordonnance restrictive temporaire à l'encontre de Sharon et Dylan. Il prendra une décision sur le droit de visite ultérieurement. Nick en veut à Chelsea car elle ne lui a pas dit tout de suite que Sharon avait vu Christian. Sharon et Chelsea s'en prennent à Chloé. Mariah ne peut empêcher Hilary d'interviewer Leah, l'ancienne baby-sitter des McAvoy. Victor pousse Nikki à se liguer contre Dylan et à choisir un fils plutôt que l'autre. Kevin essaie de soutirer des informations à Mariah. Jill se réjouit de la séparation de Victoria et de Travis.