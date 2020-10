Les feux de l'amour - Episode du 14 octobre 2020 - Premières minutes

Les photos d'Hilary, nue, font le tour d'internet. Hilary craque, mais Devon la soutient en l'encourageant à changer. Paul annonce à Chelsea et à Nick que Dina a mis le feu à L'underground. Les poursuites contre elle sont abandonnées car elle est malade. Abby et Scott sont convoqués par Victoria. Abby donne sa démission à Victoria, qu'elle accepte. En revanche, elle garde Scott car Hashtag commence à être connu sur internet concernant le démantèlement du réseau de prostitution. Abby est fâchée contre Scott. Sharon commence à penser qu'Abby est attirée par Scott. Chelsea reçoit une invitation pour l'illumination du sapin au ranch, mais pas Nick. Chelsea décide d'organiser un Noël rien que pour les enfants et eux.