Les feux de l'amour - Episode du 14 octobre 2021 - Premières minutes

Fen a décidé d’abandonner la faculté de droit pour se consacrer à la musique. Il annonce à ses parents qu’il revient vivre à la maison. Lauren et Michael sont atterrés. Mia organise chez elle une "fête du maquillage" où elle a convié toutes les personnes importantes de Genoa City, y compris ses rivales, Sharon et Abby. Shauna est sur le point de retourner chez ses parents et fait ses adieux à Devon et Charlie, qui sont effondrés. Mais malgré les supplications de ses proches, Cane reste sur ses positions. Après la fête, Mia se heurte à Rey et Sharon en train de se déclarer leur flamme mutuelle. Nikki est inquiète car elle n’a pas de nouvelles de Victor quand soudain, elle reçoit un appel alarmant...