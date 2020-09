Les feux de l'amour - Episode du 14 septembre 2020

Après avoir découvert Natalia morte à ses côtés, Scott appelle Victor pour lui demander son aide. Victor appelle la police et Paul emmène Scott au poste pour l'interroger. Zack fait ses adieux à Abby par messagerie vocale en indiquant qu'il quitte Genoa City. Les Newman sont tous à l'hôpital ainsi que William, inquiets pour Victoria, qui se réveille au bout de longues heures. Le médecin les met sur la voie d'un empoisonnement que Victoria pense venir du masque produit par Pêche d'enfer. Le produit devait être lancé dans la semaine et Victoria est catastrophée. Ashley et Jack partent à la recherche de leur mère en Floride. Ils la retrouvent au bar d'un hôtel en train de rire aux éclats avec deux vieilles dames.