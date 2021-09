Les feux de l'amour - Episode du 14 septembre 2021

Rey pose beaucoup de questions à Mariah sur les œuvres caritatives de Sharon. Intriguée, Mariah en parle à Sharon. Jack et William tentent successivement de recruter Kerry Johnson comme chimiste . Kerry décline le poste, mais lorsque Phyllis, Jack et William présentent leur candidature au poste de P.-D.G. aux membres du conseil d'administration, Kerry crée la surprise : elle accepte de travailler avec Phyllis si elle devient P.-D.G. Nikki, Victoria et Sharon élaborent le plan de déterrer J.T. le soir-même, avant les réparations de la canalisation au parc Chancellor. Mais il y a une sculpture juste au dessus du corps de J.T. qu’il faut déplacer. Elle a été offerte par Jill en mémoire de Katherine et Jill refuse que l'on touche à sa précieuse œuvre d’art. Elle se dispute avec Nikki.