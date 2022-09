Les feux de l'amour - Episode du 14 septembre 2022

Nick accorde une interview au Chronicle en compagnie de Chelsea, en vue des élections municipales. Hélas, Simon met la pression sur Chelsea pour obtenir ce qu’elle lui doit. Jack annonce à Kyle, puis à Théo les résultats du test A.D.N. prouvant que Théo est bien le petit-fils de Dina. Théo demande à Jack la permission de la rencontrer. Dina, en entendant son nom, le confond avec son père, Eric. Bouleversé par cette rencontre, Théo se confie à Lola. Cette dernière et Kyle se disputent à cause de Théo, envers qui Kyle est très méfiant. Jack est plus réservé. Il veut accepter Théo dans la famille. Mariah décide d’organiser une fête pour le premier anniversaire de sa relation avec Tessa et convie Sharon. Elle incite sa mère à se méfier d’Adam, revenu à Genoa City, car elle craint qu’il nuise de nouveau à sa relation avec Rey. Rey apprend par Abby que son père a laissé une note de 3 000 dollars au Grand phénix.