Les feux de l'amour - Episode du 14 septembre 2023

Devon et Mariah doivent signer un accord pour être respectivement donneur et mère porteuse. Tous deux se font conseiller. Amanda met Devon en garde et lui conseille de protéger ses droits, ainsi que ceux du bébé. Brittany, l’avocate de Mariah, recommande à cette dernière de se faire accompagner d’un psychologue tout au long de la grossesse. Ashley arrive à Genoa City pour soutenir sa fille. Elle confie ses inquiétudes à Victor, qui la rassure.