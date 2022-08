Les feux de l'amour - Episode du 15 août 2022

Le départ d’Adam fait de nombreux heureux et en contrarie quelques-uns. Summer, Chelsea et Devon ont du mal à accepter le mensonge sur la mort de Victor et chacun tente d’avancer malgré cette rancœur. Chloé obtient un poste au Grand phoenix. Kevin accepte de rendre un grand service à Chelsea.