Les feux de l'amour - Episode du 15 avril 2020

C'est l'enterrement de Chloé. Kevin peut compter sur le soutien de ses proches et du Père Todd. Malgré les réticences de Nicholas, Chelsea se présente en pleine cérémonie. Kevin accuse violemment ce dernier d'être responsable de la mort de Chloé. Victoria a réussi à convaincre la ligue de hockey de maintenir leur collaboration. Toute l'équipe se réjouit, mais les tensions sont encore palpables entre Cane et William. Juliet affirme à ce dernier qu'elle n'en veut à personne suite à son renvoi de Pêche d'enfer. Victoria apprend finalement que Juliet porte plainte pour harcèlement sexuel. Hilary cherche à semer le doute entre Lily et Cane.