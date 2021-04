Les feux de l'amour - Episode du 15 avril 2021

Sharon explique à Mariah que Nicholas, Faith, Christian et elle vont peut-être déménager à San Diego pour débuter une nouvelle vie, mais Mariah est persuadée que Sharon lui cache quelque chose. Nikki révèle à Abby qu’elle a eu une liaison avec Arturo. Kyle parcourt la ville en maillot de bain pour assurer la promotion de la crème solaire A fleur de peau. William est l’invité de la première édition spécial été de G-Buzz. Trouvant que William n’est pas à la hauteur, Kyle décide de faire une démonstration de la crème solaire en plongeant dans la piscine. Il en ressort sans maillot de bain et toute la ville le voit dans son plus simple appareil en direct à la télévision.