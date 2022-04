Les feux de l'amour - Episode du 15 avril 2022 - Premières minutes

Summer s’inquiète pour Phyllis et appelle ses amis. Elle en parle à son père et à Jack. Elle finit par fouiller sa chambre au Club et comprend qu’il lui est arrivé quelque chose puisque toutes ses affaires sont là. Elena est folle de rage que Devon ait remboursé son prêt étudiant sans lui en parler avant. Il tente de se justifier, mais rien n’y fait. Victor demande à Nate de ne pas entrer dans les détails concernant son traitement avec Nikki. Elle tente de convaincre Victor de lever le pied, mais il veut continuer de travailler. Kevin donne rendez-vous à Adam et lui annonce qu’il détient Phyllis et qu’il souhaite "l’échanger" contre Chloé. Son plan ne fonctionne pas car Adam se fiche de Phyllis et prétend ne pas avoir Chloé.