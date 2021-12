Les feux de l'amour - Episode du 15 décembre 2021 - Premières minutes

Katie a disparu au ranch et Nikki soupçonne un intrus de l’avoir enlevée. Mia s'excuse de son attitude auprès d'Arturo et lui demande de rester ami. Kyle a préparé un déjeuner pour Lola et cette dernière en profite pour aborder certains sujets sensibles. Phyllis en a assez de servir de confidente à William et lui rappelle qu'elle est avant tout sa supérieure. Rey met Arturo en garde sur la famille d’Abby pendant que Mia se confie à Phyllis. William est fou d’inquiétude en apprenant la disparition de sa fille et veut prévenir la police, mais les Newman s’y opposent.