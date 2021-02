Les feux de l'amour - Episode du 15 février 2021

J.T. n’accepte pas que Victoria souhaite reporter leur mariage à plus tard et demande des explication à Mackenzie. Pour la plus grande horreur de son père, Kyle s’annonce prêt à prendre le contrôle de Jabot. Il croise le chemin de Mariah. Lily est en plein préparatifs pour son voyage à New York quand Hilary se délecte de lui apprendre qu'elle a passé la nuit avec son frère. Dans un dernier effort pour les séparer, Lily engage Simone. Jack confie à Ashley qu’il ne sait pas comment prouver son innocence. Nikki ne quitte plus le chevet de Victor, dont l’infection s’aggrave.