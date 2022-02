Les feux de l'amour - Episode du 15 février 2022 - Premières minutes

Jack décide de réunir Summer, Traci et Kyle dans le salon des Abbott pour leur présenter son nouveau projet pour Jabot : Jabot Collectif. Traci est dubitative, mais l'enthousiasme de Summer et Kyle encourage Jack à proposer à Summer de rejoindre Jabot. Phyllis prévoit d'emmener sa fille quelques jours au spa. Phyllis fait part de son plan à Lola et admet souhaiter que Summer et Kyle se séparent rapidement pour éviter trop de souffrances à sa fille. Elle s'attend à ce que Lola et Kyle profitent de l'absence de Summer pour se rapprocher. Paul offre une dernière chance à Rey. Il est prêt à le reprendre à une condition : il doit d'abord retrouver la personne qui a attaqué Lola.