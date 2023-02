Les feux de l'amour - Episode du 15 février 2023 - Premières minutes

C’est le jour des présentations devant Jack. Théo tombe dans le piège de Summer et Kyle et se discrédite aux yeux de Jack. Sa présentation est en fait celle que Jack a faite il y a quinze ans. Kyle le licencie. Nate est ravi de déjeuner avec Amanda. Ils se rapprochent de plus en plus. William explique à Lily que Victoria a une histoire à publier qui pourrait mettre Chancellor Communications sous les feux de la rampe, tout en nuisant à Victor et Adam. Lily insiste pour que William convainc Amanda d’accepter leur offre d’emploi. Cette dernière devient l’avocate de Chancellor Communications. Sharon rentre après sa consultation préopératoire. Son équipe de soutien l’attend. Ils improvisent une petite fête. Phyllis surprend Sharon en lui faisant livrer un panier-cadeau. Sharon demande à Nick de s’occuper de Faith et de Noah si jamais l’intervention se déroulait mal. Elle annonce à Mariah que c’est elle qui a la procuration de soins, au cas où elle ne serait plus en état de prendre des décisions elle-même.