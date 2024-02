Les feux de l'amour - Episode du 15 février 2024

Rey vient de ramener Connor et retrouve Sharon, pendant qu’Adam est ravi de revoir son fils. Sally est furieuse contre Phyllis, qui décide de faire le point sur ce qu’elle sait avec Amanda pour les coincer, Tara et elle, pour de bon. Tara essaie de regagner la confiance de Kyle et de Jack, qui se méfient d’elle depuis qu’ils l’ont vue parler avec Sally. Chloé s’inquiète que Chelsea ait l’air de vouloir pardonner à Adam. Phyllis décide de contacter Angelina Marchetti pour découvrir pourquoi elle a cherché à recruter Summer.