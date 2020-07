Les feux de l'amour - Episode du 15 juillet 2020

Mariah tente de convaincre Tessa d'aller voir la police au sujet de Crystal. Sharon reproche à Paul son manque d'efficacité. Nikki essaie d'atténuer les tensions entre Victor et Nicholas, tout en apportant son soutien à Chelsea. Noah sert une nouvelle cliente, qui s'avère être Alice Johnson. Victor questionne Abby au sujet de sa relation avec Zack. Hilary et Cane s'associent dans le but de reconquérir Jordan et Lily. Mathilda reproche à sa mère sa relation avec Jordan. Lily tente de réconcilier Cane et Charlie.