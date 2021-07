Les feux de l'amour - Episode du 15 juillet 2021

Ashley et Kyle cherchent à piéger William afin de le forcer à démissionner, mais Ashley interdit à Kyle de le pousser à jouer de nouveau aux cartes pour parvenir à leurs fins. Sharon conseille à Mariah de sortir se changer les idées, plutôt que d'attendre désespérément des nouvelles de Tessa. Kyle la pousse au contraire à rentrer chez elle, étant donné qu'il a rendez-vous avec une certaine Sinead, une ancienne rivale de William au poker. Sharon demande des comptes à Rey sur la raison de sa présence à Genoa City et ce dernier lui avoue être à la recherche J.T. Victoria l'invite finalement à dîner, mais celui-ci est interrompu par la présence d'un rôdeur. William oblige Victoria à aller prendre l'air et il en profite pour la questionner sur ce qui la tracasse autant.