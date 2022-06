Les feux de l'amour - Episode du 15 juin 2022

Nicholas interrompt la rencontre entre Adam et Christian. Il envoie le petit garçon au Neon écarlate avec Monique pour régler ses comptes avec Adam. Il finit par le frapper. Adam ne se défend pas et fait en sorte que Sharon assiste à la scène et prenne sa défense. Chelsea conseille à Nick de faire attention à ce qu’il fait pour éviter d'avoir des ennuis. Kyle annonce à Lola que Mariah leur organise leur enterrement de vie de garçon et de jeune fille. Abby l’apprend et elle est contrariée de ne pas avoir été consultée. Mariah a convié Sharon à la soirée et elle a peur qu’elle mette la pagaille à cause de Rey. Chelsea demande à sa mère de ramener Connor. Sharon et Adam passent la nuit ensemble.