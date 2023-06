Les feux de l'amour - Episode du 15 juin 2023

Chelsea découvre qu’Adam est sorti de l’hôpital psychiatrique. Elle décide de se remettre avec lui. Avant de quitter la ville, Adam souhaite voir Victor et Victoria pour régler un dernier détail. Il accepte de renier son héritage et de s’en aller, à condition que Connor hérite à sa place. Chloé se sent mal après sa dispute avec Chelsea. Elle attend désespérément de pouvoir la joindre. En rentrant, Adam trouve Chelsea évanouie dans les escaliers. William et Lily sont heureux d’avoir passé la nuit ensemble. Rey arrive chez Chancellor Communication pour arrêter William. Christine, Nina et Lauren passent un moment toutes les trois entre amies. Sharon affirme à Victor qu’elle ne souhaite plus aider Adam. Elle doit se concentrer sur sa propre vie.