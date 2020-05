Les feux de l'amour - Episode du 15 mai 2020

C’est la fête nationale, tout le monde se retrouve pour une grande fête donnée par Neil et Devon. Jordan et Hilary s’expliquent et se réconcilient. Kevin en a assez de vivre enfermé chez le Dr Harris, il lui annonce qu’il repart à Genoa pour récupérer Bella et la ramener à sa mère. C’est la folie au Néon Ecarlate, Scott décide de donner un coup de mains à Sharon. Paul est inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Kevin, il se confie à Scott.