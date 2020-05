Les feux de l'amour - Episode du 15 mai 2020 - Premières minutes

C’est la fête nationale, tout le monde se retrouve pour une grande fête donnée par Neil et Devon. Jordan et Hilary s’expliquent et se réconcilient. Kevin en a assez de vivre enfermé chez le Dr Harris, il lui annonce qu’il repart à Genoa pour récupérer Bella et la ramener à sa mère. C’est la folie au Néon Ecarlate, Scott décide de donner un coup de mains à Sharon. Paul est inquiet de ne pas avoir de nouvelles de Kevin, il se confie à Scott.