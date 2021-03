Les feux de l'amour - Episode du 15 mars 2021 - Premières minutes

Sharon est prise de panique à cause du lourd secret qu’elle a du mal à garder. Nikki appelle Phyllis à la rescousse pour la convaincre de ne rien dévoiler. Phyllis fait tout pour la recadrer. Sharon accepte de se taire à tout jamais. William remet Kyle à sa place devant Jack. Puis, ils discutent en tête-à-tête et Kyle convainc William de l’aider à faire révoquer la clause de filiation Abbott. Ils font bloc, mais Jack est toujours réticent. Lily et Cane essaient de réconforter Mattie, qui ne va pas très bien. Elle se pose beaucoup de questions. Victor arrive à se lever de son fauteuil roulant et fais quelques pas, sous les yeux de Nikki. Ils décident de passer un nouvel arrangement : Nikki arrête de fréquenter Arturo en dehors du travail et Victor arrête de voir Helen.