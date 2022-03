Les feux de l'amour - Episode du 15 mars 2022 - Premières minutes

Cane tente un entretien d’embauche pour opérer une reconversion puis, il rend visite à Traci. Elle lui annonce qu’elle s’est inspirée de lui pour le personnage principal de son roman, Flynn. Tessa et Ana sont ravies de leur séance d’enregistrement. Mariah a encore reçu un message venant d’un inconnu. Tessa et elle s’en inquiètent. Adam ne vient pas au rendez-vous fixé avec Sharon, qui a pourtant l’impression d’être observée pendant qu’elle l’attend. Rey tente de la dissuader d’aider Adam, mais Sharon lui raconte leur passé et ce qui la liait à lui. Devon décide de donner le nom de Neil à la scène du Society et d’y apposer une plaque. Il décide aussi de lui rendre un hommage musical à cette occasion. Dans un rêve, il voit Hilary qui lui parle et à son réveil, il embrasse Elena. Cette dernière raconte à Devon dans quelles circonstances sa mère est morte.