Les feux de l'amour - Episode du 15 novembre 2019

Noah récupère Faith à l'école et lui conseille de passer plus de temps avec Sharon, qui souffre de son absence. Faith passe donc un après-midi chez elle et découvre que Dylan est parti en mission sans son alliance, ni son téléphone. Sharon tente de la rassurer, mais elle ne lui dit pas toute la vérité. Victor rend visite à Victoria et se rend compte de la présence de Reed. Victoria lui confie ses appréhensions. Quant à Victor, ravi, il annonce la nouvelle à Nikki et à Noah. Nikki est très préoccupée par le silence de Dylan. A contrecœur, Mariah annonce à l'antenne l'accident de Devon. A l'hôpital, Lily et Hilary se disputent au chevet de Devon, toujours inconscient. Ce dernier subit une opération puis, il est victime d'un arrêt cardiaque.