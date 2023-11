Les feux de l'amour - Episode du 15 novembre 2023

Nick et Adam sont dans les décombres de la cave de la ferme des Montalvo après le passage d'une tornade. Nick implore Adam de rentrer à Genoa City pour faire don de son rein à Faith avant qu'il ne soit trop tard. Moïse aide Faith à passer le temps à l'hôpital en jouant aux échecs, mais l'état de la jeune fille s'aggrave... Rey laisse un mot à Sharon pendant qu'elle est endormie, expliquant qu'il préfère quitter le domicile conjugal. Nikki rend visite à Sharon et fait preuve de compassion auprès d'elle. Fatiguée d'être enfermée, Chelsea décide de sortir en ville. Chloé l'accompagne. A son retour, Victor est là et lui pose un ultimatum : elle doit se rendre à la police ou il lui fera perdre la garde de son fils.