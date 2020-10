Les feux de l'amour - Episode du 15 octobre 2020

Hilary cherche à obtenir un déjeuner avec Jack. Barry annule son contrat publicitaire. Elle se défoule sur Mariah. Lily sermonne Charlie à propos des photos d'Hilary et lui demande d'aller s'excuser en personne. Jack s'occupe de la décoration de la maison et tente de raviver les souvenirs de Noël de Dina. Ashley tente de diriger Jabot pendant le congé de Jack, mais il lui a caché beaucoup d'informations et Gloria s'interpose à son autorité. Lily discute avec Cane lorsqu'il reçoit un appel de l'hôpital. L'état de Sam empire. Ashley demande à Ravi de la rejoindre dans une chambre au Club.