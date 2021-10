Les feux de l'amour - Episode du 15 octobre 2021

Le ranch de Nikki a pris feu. Pendant que Rey et les policiers enquêtent, la famille doit quitter les lieux. L'incendie serait d'origine criminelle. Victor est introuvable. Nick rejoint Nikki et Victoria. Il évoque le conflit qui l'oppose à son père et sa vie sentimentale. Ana et Cane se sont mis dans la tête de sauver Devon, qui va de plus en plus mal depuis le départ de Shauna. Mariah ne cache pas sa lassitude. Tessa lui ment sans arrêt. Elle se confie à Kyle. Fen fait la connaissance de Lola et il est fermement décidé à la séduire. Mais son petit ami est justement Kyle, avec qui les rapports sont tendus.