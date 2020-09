Les feux de l'amour - Episode du 15 septembre 2020

Dina est partie pour la Floride avec Graham. Convaincus qu'elle n'y est pas de son plein gré, Ashley et Jack vont la chercher. L'affaire des masques toxiques de Pêche d’enfer fait la une des journaux et William passe sa journée à limiter les dégâts concernant la crédibilité de l’entreprise. Il cherche également à savoir qui aurait pu trafiquer les formules et rendre les masques dangereux. Selon William, Jack est responsable des faits et Gloria est sa complice. Scott est en détention provisoire après s’être réveillé dans une chambre de motel aux côtés de Natalia, morte. Michael le défend et essaie de convaincre Paul de le libérer car il est persuadé de son innocence. Très contrariée par l’arrestation de son fils, Lauren confronte Sharon qu'elle estime responsable des ennuis de Scott. Zack va voir Abby et lui déclare sa flamme en lui faisant des promesses.