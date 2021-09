Les feux de l'amour - Episode du 15 septembre 2021 - Premières minutes

Jill veille à ce que la sculpture dédiée à Katherine ne soit pas endommagée. Nikki tente par tous les moyens de la faire partir au plus vite afin de pouvoir déplacer le corps de J.T. plus tard dans la soirée. A la surprise générale, Traci annonce que Phyllis est élue P.-D.G. de Jabot, ce qui ne manque pas de raviver les tensions entre elle et William alors que Lauren et même Jack, la félicitent. Sharon confie ses doutes à Victoria au sujet de Nick, qui veut à tout prix la reconquérir lors de la soirée d'Halloween, malgré les avertissements de Faith. Abby et Arturo sont alors chargés de veiller sur elle et sur Christian pendant que Mariah et Tessa aident Kyle à trouver un déguisement pour ne pas décevoir Lola.