Les feux de l'amour - Episode du 15 septembre 2023 - Premières minutes

Tout en lui affirmant le contraire, Sally continue son chantage auprès de Kyle, pour l’enfant qu’il aurait eu avec Tara. Summer a de plus en plus de soupçons. Phyllis a dérobé l’ordinateur de Sally dans sa chambre pour voir son historique de recherches qui porte uniquement sur les Abbott et surtout sur Jack. Inquiète pour Jack mais aussi pour sa fille, elle en parle à Lauren qui ne la croit pas et défend Sally. Adam souhaite quitter Genoa City avec Chelsea et Connor, mais le docteur Cavett l’en dissuade. Chloé apprend par Chelsea que Adam et Sharon seraient ensemble. Nicholas prévient Jack que Phyllis surveille sa relation avec Sally.