Les feux de l'amour - Episode du 16 août 2019 - Premières minutes

Kevin et Dylan sont à la recherche du téléphone utilisé par la personne qui harcèle Sharon. Mariah comptait s’en débarrasser dans un bar mais elle croise Kevin. Elle doit donc changer de plan et finit par allumer l'appareil et le laisser dans une poubelle du parc Chancellor. Ashley découvre la véritable raison qui a poussé Travis à quitter Wall Street. Abby demande conseil à Victor pour ses problèmes de couple avec Ben. Mais elle se rend compte que ses sentiments ne sont peut-être pas aussi forts qu’elle ne le pensait.