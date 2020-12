Les feux de l'amour - Episode du 16 décembre 2020

Cane offre un bracelet à Lily et lui demande de renouveler leurs vœux. Lily accepte. Ashley propose à Lily de l'engager à ses côtés au sein de la société Newman. Elle lui donne son accord. Hilary apprend à Chelsea que sa marque est la cible d'une escroquerie en ligne. Elle engage J.T. pour s'occuper de l'affaire. J.T. lui demande de ne pas en parler à Cane et à William. Il se confie à Phyllis sur ses soucis avec Victoria et Reed. Devon contraint Mariah et Tessa à se parler. Elles se quittent en meilleurs termes après cette discussion.