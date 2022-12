Les feux de l'amour - Episode du 16 décembre 2022

Jack décide de prendre des nouvelles de Victoria et de lui apporter son soutien suite à sa séparation. Ensuite, il passe voir Victor pour lui demander d'être indulgent avec William, du moins en public. Ashley fait également une visite surprise à Victor avant la soirée qui lui sera consacrée, puis retrouve William par hasard et en profite pour lui donner quelques conseils. Ce dernier continue sa poursuite de sensations fortes et fait l'acquisition d'une voiture de course. Inquiets, Nate et Amanda tentent de le mettre en garde.