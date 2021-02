Les feux de l'amour - Episode du 16 février 2021 - Premières minutes

Victoria, Abby, Nicholas et Nikki se retrouvent à l’hôpital. Nikki leur annonce qu’ils vont peut-être devoir prendre une décision concernant l’avenir de leur père. Victoria quitte l’hôpital assez vite, à la surprise d’Abby et de Nicholas, pour rejoindre J.T. à leur séance de thérapie de couple. Hilary surprend Devon en plein rendez-vous avec Simone et lui demande si cette dernière est au courant de leur arrangement. Kyle, qui doit faire face à l’hostilité de Gloria, décide de la renvoyer. Puis, il se rend chez sa tante pour lui annoncer la nouvelle. Ashley perd son calme quand Dina la prend pour une employée.