Les feux de l'amour - Episode du 16 février 2024 - Premières minutes

Victoria part avec Ashland à New York. Il lui annonce avoir rendez-vous avec un spécialiste. Tara, qui a été prévenue qu’Ashland vendait leur propriété, est bouleversée. Elle essaie de faire bonne figure, mais Jack et Kyle sont de plus en plus soupçonneux envers elle. Phyllis partage ses plans avec Nicholas. Elle lui annonce son départ pour Los Angeles. Elle souhaite rencontrer Eric Forrester pour comprendre comment Summer a été approchée par Angela Marchetti. Sally essaie de convaincre Jack qu’elle n’est pas de mèche avec Tara, mais celui-ci préfère rompre avec elle.