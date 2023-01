Les feux de l'amour - Episode du 16 janvier 2023 - Premières minutes

William et Lily se demandent s'ils seront capables de collaborer à la tête du nouveau département Média de Chancellor, comme le souhaite Jill et malgré leurs visions très différentes du management. Abby se fait passer pour Phyllis afin d’accéder à son coffre-fort à la banque et ainsi, récupérer la copie de l’enregistrement compromettant entre Chance et Adam. Jared refuse l’aide de Nate et Devon. Nikki demande à Sharon d’intervenir auprès de Victoria qui semble affaiblie psychologiquement.