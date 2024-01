Les feux de l'amour - Episode du 16 janvier 2024

Victor et Nikki interrogent Victoria au sujet d'Ashland. Est-il réellement malade ? Peut-elle vraiment lui faire confiance ? Victoria décide de partir en voyage à Los Angeles avec lui. Jack et Phyllis discutent de ce qui a motivé Summer à partir en Italie de façon aussi précipitée. Pour Phyllis, c'est très clair. C'était l'opportunité pour Summer de s'extraire d'une situation inextricable avec l'arrivée d'Harrison dans la vie de Kyle. Ben, qui est de passage pour une fête de départ en retraite, passe voir Abby chez elle, à l'improviste. Il voit Mariah et Devon et apprend que celui-ci est le père biologique du futur petit garçon. De son côté, rien n'a changé. Il travaille dur et s'occupe de son fils malade, Max. Sally croise Jack au Grand phénix et l'invite à boire un verre. Celle-ci vient d'être nommée présidente par intérim de Jabot Collection. Phyllis essaie discrètement de dissuader Jack d'y aller, en vain.