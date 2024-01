Les feux de l'amour - Episode du 16 janvier 2024 - Premières minutes

William et Lily se concertent au sujet d'un article sur le divorce d'Ashland Locke et du rôle central de Victoria dans cette affaire. En parallèle, Ben croise le chemin de Victor et partage ses inquiétudes concernant Abby, mais Victor le rassure en affirmant que sa fille est heureuse. Pendant ce temps, Mariah ouvre son cœur à Abby et Tessa, décrivant les sensations et les émotions qu'elle éprouve tout au long de sa grossesse. Pendant que Victoria et Ashland se préparent à accélérer leur fusion d'entreprise, Tara et Kyle se laissent envahir par les souvenirs, incapables de trouver le sommeil.