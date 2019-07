Les feux de l'amour - Episode du 16 juillet 2019 - Premières minutes

Au poste de police, Nick a la lourde tâche d'annoncer à Chelsea la mort d'Adam. La police scientifique en est convaincue car ils ont retrouvé de l'ADN, du sang et d'autres tissus dans le chalet après l'explosion. William ne parvient pas à oublier Phyllis. Il lui avoue ses sentiments et lui explique qu'un jour ou l'autre, elle devra faire un choix. Ashley essaie de faire comprendre à Jack que la relation entre Phyllis et William est peut-être plus profonde que ce qu'il ne pense. Selon elle, il devrait rester sur ses gardes. Victor interroge Chloé pour savoir si c'est elle qui a causé l'explosion du chalet, mais elle nie tout en bloc. Elle pensait d'ailleurs que Victor était peut-être le coupable. Jill, qui aimerait voir Victoria et William se remettre ensemble, échafaude un plan pour les faire partir tous les deux à Atlanta, sous couvert d'aider Cane à organiser une conférence de presse. Mais ni l'un ni l'autre ne semble décidé à quitter Genoa City.