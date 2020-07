Les feux de l'amour - Episode du 16 juillet 2020 - Premières minutes

Lily essaie de rétablir le contact entre les enfants et Cane. Elle arrive à convaincre Charlie de passer la soirée avec son père et ces derniers vont manger une pizza ensemble. Abby a emménagé au ranch et Victor lui propose de dîner à la maison pour fêter cela. Il a également convié Zack sans prévenir la jeune femme. Le dîner se passe bien malgré tout et Victor confie à Abby qu’il apprécie beaucoup Zack. Lily dîne à L'underground avec Jordan. Celui-ci partage avec elle des souvenirs d’adolescence. Il lui parle également de sa rupture récente avec Hilary. Cette dernière se rend chez Chelsea. Nick croise Alice à L'underground. Celle-ci avait élevé Cassie jusqu’à ses cinq ans. Il appelle Sharon pour qu’elle vienne lui parler. Mais Alice se comporte étrangement. Pressée de partir, elle ne répond pas aux questions de Sharon et finit par oublier sa carte en partant. Sharon la suit pour la lui rendre et la voit s’éloigner dans la voiture blanche qu’elle avait vu la veille au poste de police…