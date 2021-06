Les feux de l'amour - Episode du 16 juin 2021

Devon est sous le choc de la révélation de Shauna. Lily refuse d’y croire, jusqu’à ce que Cane admette avoir demandé à Charlie de ne rien dire. Nick propose une seconde fois à Summer de rejoindre Etalon noir, mais elle décline à nouveau son offre. Victor réunit Nikki, Victoria et Summer pour un repas de fête. Phyllis se confie à Jack sur sa relation avec William et décide de se rendre à Jabot pour vérifier qu’il n’a pas replongé dans les jeux d’argent. Nick met Victoria en garde contre leur père et réitère également son offre. Devon n’arrive pas à pardonner à Lily. Cane avoue qu’il redoute les conséquences judiciaires que l’accident pourrait avoir.