Les feux de l'amour - Episode du 16 juin 2022

Nick dîne avec sa mère et se prépare à assumer les conséquences de son geste envers Adam, qui a décidé de porter plainte. Cependant, Adam ne s’attendait pas à ce que cette affaire soit confiée à Rey. Chelsea et Nick se réjouissent de l’arrivée imminente de Connor à Genoa City. Phyllis cherche des investisseurs qui seraient prêts à l’accompagner dans un projet immobilier. Elle en profite pour régler ses comptes avec Chelsea. Sharon décide qu’il est temps pour elle d’arrêter de fréquenter Adam. Celui-ci insiste et lui fait une déclaration enflammée pour la retenir, en vain. William essaie d’identifier et de comprendre cette voix qu’il entend, ainsi que ces signes qu’il reçoit de l’au-delà. Serait-ce Cordelia ?