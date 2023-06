Les feux de l'amour - Episode du 16 juin 2023

Adam sort de l’hôpital psychiatrique. Pour Faith, il est irrécupérable. Rey vient annoncer à Adam que William a été arrêté. Jill est furieuse que William soit accusé du coup de feu contre Chance et souhaite le faire quitter le territoire. Lily, Amanda et Jill se demandent qui est le fameux témoin oculaire. Amanda apprend que William était sur les lieux du crime et lui reproche de le lui avoir caché et d’avoir menti à la police, rendant sa tâche d’avocate plus difficile. Adam refuse de quitter Genoa City avec Chelsea tant que les médecins n’ont pas défini la raison de ses évanouissements. Chelsea, tenant à partir vite, ment à Adam en lui disant que le médecin a appelé et qu’elle souffre d’hypotension bénigne. Adam lui affirme aussi qu’il a accepté de refuser l’héritage de Victor à condition que Connor hérite à sa place. Rey et Sharon ont l’intuition que William n’est pas le coupable.