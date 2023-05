Les feux de l'amour - Episode du 16 mai 2023 - Premières minutes

Le service religieux en l’honneur de Dina a lieu. Suit une réception ou Théo vient et met une chanson que Dina adorait pour égayer le moment. Tous les Abbott se mettent à danser et à se détendre, ce qui rend Kyle furieux. Il part et il est poursuivi par Summer qui tente de le raisonner. Pendant ce temps, les Abbott racontent des anecdotes rocambolesques sur la vie de Dina.