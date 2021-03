Les feux de l'amour - Episode du 16 mars 2021 - Premières minutes

Phyllis joue l'entremetteuse entre Hilary et Devon pour tenter de les réconcilier. Elle apprend qu'une émission va être tournée dans le jardin du parc Chancellor, là où J.T. a été enterré. Hilary et Mariah font une émission spéciale sur le thème des mensonges et des secrets. Phyllis compare sa déclaration face à Paul avec celles de Nikki et Sharon et s'emporte contre cette dernière en s'apercevant qu'elle ne respecte pas à la lettre leur version commune des faits. L'interrogatoire de Victoria se solde par une dispute. Elle finit par accuser Paul d'être à l'origine du retour de J.T. à Genoa City. Elle confie à sa mère que le secret devient trop lourd à porter. Nick reste déterminé à retrouver J.T.