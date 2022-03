Les feux de l'amour - Episode du 16 mars 2022 - Premières minutes

Summer et Kyle se rendent à New York pour rencontrer Theo, un agent d’influenceurs. A leur retour, Summer fait en sorte que Kyle passe davantage de temps avec elle. Mariah est inquiète à l’idée que Tessa change et elle se montre peu agréable avec Ana. Arturo révèle par accident à Lola que Mia l’a attaquée. Abby surprend la conversation au cours de laquelle Lola confronte Mia. Elle décide de prévenir la police, mais Lola l’en dissuade. Elena accepte une invitation à dîner de Devon. Lauren plaide en faveur de Phyllis auprès de Jack.