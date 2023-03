Les feux de l'amour - Episode du 16 mars 2023 - Premières minutes

Abby est inquiète à cause d’un message reçu par Chance. Paul lui propose un poste d’inspecteur au sein de la police de Genoa City. Abby est contre, mais elle accepte cette proposition car Chance y tient particulièrement. Alyssa rencontre Chance et lui pose des questions sur son séjour à Las Vegas avec Adam. Amanda impose une liste de directives à l’entreprise ChancellorComm, afin qu’il ne puisse pas y avoir de litiges lors de la divulgation de contenus. William prend cela à titre personnel et la rassure. Amanda fait un don de sang. Nate est perplexe quant à son groupe sanguin qui est rare : B-. Hilary avait le même. Amanda souhaite savoir si elles ont un lien de parenté. Victoria a une discussion avec Dan, qui est mécontent des ventes des divisions Newman. Elle soupçonne que son père le manipule pour la faire changer d’avis. Nikki explique à Victoria le nouveau concept du Grand phénix : L'expérience inédite.