Les feux de l'amour - Episode du 16 novembre 2020

Nicholas annonce à Sharon qu'il a vu Scott embrasser une autre femme. Alors qu'elle en parle à Mariah, celle-ci lui confirme qu'il s'agit d'Abby. Sous le choc, elle interroge Scott qui finit par lui avouer qu'ils ont couché ensemble. Chelsea a une réunion avec Lauren, mais comme la nounou est malade et que Nick a une réunion, elle emmène Christian et Connor avec elle. Alors que la réunion avance, Chelsea et Lauren sont témoins d'une bagarre entre Sharon et Abby. Après avoir séparé les deux femmes, Chelsea revient à sa place et ne trouve plus Christian.