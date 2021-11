Les feux de l'amour - Episode du 16 novembre 2021 - Premières minutes

Nikki apprend que Victor est en prison pour le meurtre de J.T. Nick décide d’aider son père à en sortir. Jill apprend à Cane, puis à William qu’elle a quitté Colin. Victoria et William émettent l'hypothèse de se remettre ensemble, mais ils décident de rester prudents par rapport à leurs sentiments.Reed et Charlie vont voir Nikki et lui demandent pardon. Nikki leur avoue qu’elle avait bu et les excuse. Victoria et Cane décident néanmoins de les sanctionner. Nikki leur demande juste de ne pas les dénoncer à la police. Nikki décide d’avouer le meurtre de J.T. à Rosales car ce secret pèse trop sur sa famille.